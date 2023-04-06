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Яхонтова Мария Ивановна

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Место рождения

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1867

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: Татьяна Федоровна

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1830

Муж: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
муж- дьячок села Овсецово (Бакунино) Яхонтов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Вознесенская Елизавета Петровна

Отец ребёнка: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Яхонтов Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Яхонтов Александр Петрович

Отец ребёнка: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Яхонтов Николай Петрович

Отец ребёнка: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1867
Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
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