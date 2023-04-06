Яхонтова Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: Татьяна Федоровна
Бракосочетание
Около 1830
Муж: не указан
муж- дьячок села Овсецово (Бакунино) Яхонтов Петр Николаевич
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Вознесенская Елизавета Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1843
Сын: Яхонтов Александр Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1867