Яхонтов Дмитрий Петрович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: Яхонтова Мария Ивановна
Посвящение в духовный сан
03.06.1860 ст.
пономарь в звании звонаря ,служил до 1878 г.
Бракосочетание
16.08.1871
Жена: не указана
жена- Троицкая Елизавета Евгеньевна (дочь пономаря села Воронина Ростовский уезд Троицкого Евгения Аркадьевича)
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Яхонтова Евфалия Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: не указана
Посвящение в духовный сан
С 1878
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
сверхштатный пономарь в Вознесенской церкви города Ростова
Смерть
До 1891