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Яхонтов Дмитрий Петрович

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Место рождения

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1809 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: Яхонтова Мария Ивановна

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
03.06.1860 ст.
Яковцево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
пономарь в звании звонаря ,служил до 1878 г.
Бракосочетание
16.08.1871

Жена: не указана

Яковцево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
жена- Троицкая Елизавета Евгеньевна (дочь пономаря села Воронина Ростовский уезд Троицкого Евгения Аркадьевича)
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Яхонтова Евфалия Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Яковцево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Яхонтов Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Яковцево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
С 1878
Ростов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
сверхштатный пономарь в Вознесенской церкви города Ростова
Смерть
До 1891
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