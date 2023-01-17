Яхонтова Евфалия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Яхонтов Дмитрий Петрович
Мать: не указана
Образование
1891
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
окончила Ярославское епархиальное женское училище,учительница Алешковской церковно-приходской школы
Награда
1903
награждена серебряной медалью «За усердие» на Александровской ленте
Смерть
Неизвестно