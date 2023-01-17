Яхонтова Евфалия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яхонтова Евфалия Дмитриевна

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Место рождения

Яковцево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Яхонтов Дмитрий Петрович

Мать: не указана

Яковцево, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Образование
1891
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
окончила Ярославское епархиальное женское училище,учительница Алешковской церковно-приходской школы
Награда
1903
награждена серебряной медалью «За усердие» на Александровской ленте
Смерть
Неизвестно
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