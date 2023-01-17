Яхонтов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯхонтов Александр Петрович

Яхонтов Александр Петрович

avatar

Место рождения

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1809 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: Яхонтова Мария Ивановна

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Образование
1861
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
послушник Углиского Покровского монастыря
Бракосочетание
02.02.1868 ст.

Жена: не указана

Ратмирово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
жена- Любовь Михайловна (внучка просвирни села Ратмирово)
Посвящение в духовный сан
С 1868
Ратмирово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
дьячок (церковный приход- Ратмирово)
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close