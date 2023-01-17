Яхонтов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: Яхонтова Мария Ивановна
Образование
1861
Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
послушник Углиского Покровского монастыря
Бракосочетание
02.02.1868 ст.
Жена: не указана
жена- Любовь Михайловна (внучка просвирни села Ратмирово)
Посвящение в духовный сан
С 1868
дьячок (церковный приход- Ратмирово)
Смерть
Неизвестно