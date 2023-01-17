Вознесенская (Яхонтова) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вознесенская (Яхонтова) Елизавета Петровна

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Место рождения

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1809 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: Яхонтова Мария Ивановна

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1860

Муж: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
муж Вознесенский Александр Николаевич, дьячок в селе Овсецово (Бакунино)
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Муранова Ольга Александровна

Отец ребёнка: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1910
Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
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