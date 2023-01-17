Вознесенская (Яхонтова) Елизавета Петровна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: Яхонтова Мария Ивановна
Бракосочетание
Около 1860
Муж: не указан
муж Вознесенский Александр Николаевич, дьячок в селе Овсецово (Бакунино)
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Муранова Ольга Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
После 1910