Муранова (Вознесенская) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муранова (Вознесенская) Ольга Александровна

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Место рождения

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: Вознесенская Елизавета Петровна

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
03.02.1895 ст.

Муж: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
муж Муранов Николай Евгеньевич (псаломщик в селе Овсецово (Бакунино))
Рождение ребёнка
01.08.1896 ст.

Сын: Муранов Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.05.1898 ст.

Сын: Муранов Иван Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.12.1899 ст.

Сын: Муранов Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.04.1902 ст.

Дочь: Муранова Фаина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.07.1906 ст.

Сын: Муранов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.02.1909 ст.

Сын: Муранов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бакунино, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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