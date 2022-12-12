Муранова (Вознесенская) Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Бракосочетание
03.02.1895 ст.
Муж: не указан
муж Муранов Николай Евгеньевич (псаломщик в селе Овсецово (Бакунино))
Рождение ребёнка
01.08.1896 ст.
Сын: Муранов Александр Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
24.05.1898 ст.
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.12.1899 ст.
Сын: Муранов Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
27.04.1902 ст.
Дочь: Муранова Фаина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.07.1906 ст.
Сын: Муранов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
02.02.1909 ст.
Сын: Муранов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно