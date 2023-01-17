Евфросиния Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфросиния Андреевна

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Место рождения

Нижне-Никульское, Рыбинский уезд, Ярославская губерния

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижне-Никульское, Рыбинский уезд, Ярославская губерния
Родилась в семье священника Андрея Михайловича (приход Нижне-Никульское)
Бракосочетание
Около 1765

Муж: Федор Данилович

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Федор Данилович

Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Данилович

Елохово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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