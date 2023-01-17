Евфросиния Андреевна
Место рождения
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в семье священника Андрея Михайловича (приход Нижне-Никульское)
Бракосочетание
Около 1765
Муж: Федор Данилович
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Федор Данилович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Данилович
Смерть
Неизвестно