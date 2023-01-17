Кормский Аристарх Ильич
Место рождения
Дата рождения08.04.1794 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1794 ст.
Посвящение в духовный сан
С 1809
пономарь (приход Никольское в Корме)
Посвящение в духовный сан
С 1821
дьякон (Спасо-Преображенский собор г. Рыбинск)
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Воскресенская Кормская Аристарховна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Третьякова Анна Аристарховна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Соколова Евпраксия Аристарховна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно