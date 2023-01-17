Кормский Аристарх Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКормский Аристарх Ильич

Кормский Аристарх Ильич

avatar

Место рождения

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

08.04.1794 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1794 ст.

Отец: Кормский Илья Алексеевич

Мать: Кормская Евфимия Васильевна

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
С 1809
Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
пономарь (приход Никольское в Корме)
Посвящение в духовный сан
С 1821
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
дьякон (Спасо-Преображенский собор г. Рыбинск)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Воскресенская Кормская Аристарховна

Мать ребёнка: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Третьякова Анна Аристарховна

Мать ребёнка: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Соколова Евпраксия Аристарховна

Мать ребёнка: не указана

Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close