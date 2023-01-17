Селецкая (Кормская) Евгения Ильинична
Место рождения
Дата рождения23.12.1801 ст.
Дата смерти10.03.1870 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1801 ст.
Бракосочетание
11.05.1824 ст.
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Селецкий Федор Петрович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Селецкий Александр Федорович
Отец ребёнка: Селецкий Федор Петрович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Селецкая Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Селецкий Федор Петрович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Селецкий Федор Петрович
Смерть
10.03.1870 ст.