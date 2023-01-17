Селецкая (Кормская) Евгения Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селецкая (Кормская) Евгения Ильинична

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Место рождения

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

23.12.1801 ст.

Дата смерти

10.03.1870 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1801 ст.

Отец: Кормский Илья Алексеевич

Мать: Кормская Евфимия Васильевна

Николо-Корма, Рыбинский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
11.05.1824 ст.

Муж: Селецкий Федор Петрович

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Селецкий Иван Федорович

Отец ребёнка: Селецкий Федор Петрович

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Селецкий Александр Федорович

Отец ребёнка: Селецкий Федор Петрович

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Селецкая Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Селецкий Федор Петрович

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Селецкий Петр Федорович

Отец ребёнка: Селецкий Федор Петрович

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
10.03.1870 ст.
Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
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