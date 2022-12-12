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Селецкий Федор Петрович

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Место рождения

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1805

Дата смерти

01.06.1851 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Селецкий Петр Иванович

Мать: Селецкая Евфимия Васильевна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
Около 1820
Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
пономарь (церковный приход Никольское на Курбице)
Бракосочетание
11.05.1824 ст.

Жена: Селецкая Евгения Ильинична

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Селецкий Иван Федорович

Мать ребёнка: Селецкая Евгения Ильинична

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Селецкий Александр Федорович

Мать ребёнка: Селецкая Евгения Ильинична

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Селецкая Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Селецкая Евгения Ильинична

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Селецкий Петр Федорович

Мать ребёнка: Селецкая Евгения Ильинична

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
01.06.1851 ст.
Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
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