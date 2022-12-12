Селецкий Федор Петрович
Место рождения
Дата рождения1805
Дата смерти01.06.1851 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Посвящение в духовный сан
Около 1820
пономарь (церковный приход Никольское на Курбице)
Бракосочетание
11.05.1824 ст.
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Селецкая Евгения Ильинична
Рождение ребёнка
1833
Сын: Селецкий Александр Федорович
Мать ребёнка: Селецкая Евгения Ильинична
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Селецкая Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Селецкая Евгения Ильинична
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Селецкая Евгения Ильинична
Смерть
01.06.1851 ст.