Селецкий Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти05.04.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Посвящение в духовный сан
С 1851 по 1882
пономарь ( церковный приход Никольское на Курбице)
Рождение ребёнка
18.09.1854 ст.
Сын: Селецкий Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Селецкая Евдокия Климентовна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Селецкая Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Селецкая Евдокия Климентовна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Селецкий Александр Иванович
Мать ребёнка: Селецкая Евдокия Климентовна
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Селецкая Евдокия Климентовна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Селецкий Константин Иванович
Мать ребёнка: Селецкая Евдокия Климентовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.04.1903 ст.