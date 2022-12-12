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Селецкий Иван Федорович

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Место рождения

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

05.04.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Селецкий Федор Петрович

Мать: Селецкая Евгения Ильинична

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
С 1851 по 1882
Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
пономарь ( церковный приход Никольское на Курбице)
Рождение ребёнка
18.09.1854 ст.

Сын: Селецкий Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Селецкая Евдокия Климентовна

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Селецкая Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Селецкая Евдокия Климентовна

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Селецкий Александр Иванович

Мать ребёнка: Селецкая Евдокия Климентовна

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Селецкий Федор Иванович

Мать ребёнка: Селецкая Евдокия Климентовна

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Селецкий Константин Иванович

Мать ребёнка: Селецкая Евдокия Климентовна

Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селецкая Евдокия Климентовна

Смерть
05.04.1903 ст.
Никольское, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
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