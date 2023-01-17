Зайцев Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Зайцев Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1890
Жена: Зайцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1892 ст.
Дочь: Зайцева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1895
Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
11.11.1897
Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайцев Петр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Анна Ивановна
Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно