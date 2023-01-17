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Зайцев Иван Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Зайцев Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
09.09.1890

Жена: Зайцева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1892 ст.

Дочь: Зайцева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1895

Сын: Зайцев Василий Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
11.11.1897

Сын: Зайцев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Зайцева Анна Ивановна

Макарово, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Борис Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Анна Ивановна

Крещение
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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