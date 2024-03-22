Макарова (Зайцева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.01.1892 ст.
Дата смерти04.01.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1892 ст.
Отец: Зайцев Иван Григорьевич
Мать: Зайцева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Макаров Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Макаров Алексей Андревич
Рождение ребёнка
04.11.1914
Дочь: Щетинкина Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Андревич
Рождение ребёнка
24.07.1916
Дочь: Старовойтова Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Андревич
Рождение ребёнка
04.11.1917
Дочь: Макарова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Андревич
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Будиновская Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Андревич
Рождение ребёнка
24.08.1926
Дочь: Костюткина Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Макаров Алексей Андревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.01.1960