Макарова (Зайцева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Зайцева) Анна Ивановна

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Место рождения

Макарово, Подольск, Московская область

Дата рождения

29.01.1892 ст.

Дата смерти

04.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1892 ст.

Отец: Зайцев Иван Григорьевич

Мать: Зайцева Анна Ивановна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Макаров Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Макаров Алексей Андревич

Ермолино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1914

Дочь: Щетинкина Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Андревич

Ермолино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.07.1916

Дочь: Старовойтова Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Андревич

Ермолино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.11.1917

Дочь: Макарова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Андревич

Ермолино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Будиновская Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Андревич

Ермолино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1926

Дочь: Костюткина Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Макаров Алексей Андревич

Ермолино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Алексей Андревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
04.01.1960
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