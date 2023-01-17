Зайцева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.09.1890
Рождение ребёнка
29.01.1892 ст.
Дочь: Зайцева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
15.01.1895
Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
11.11.1897
Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно