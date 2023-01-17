Зайцева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.09.1890

Муж: Зайцев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
29.01.1892 ст.

Дочь: Зайцева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1895

Сын: Зайцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1897

Сын: Зайцев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Григорьевич

Макарово, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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