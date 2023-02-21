Зайцев Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Григорий

Зайцев Григорий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Зайцев Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Зайцев Александр Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Егор (Георгий) Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close