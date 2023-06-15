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Зайцева Ксения Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

04.03.1877 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Зайцев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Зайцев Егор (Георгий) Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
22.10.1855 ст.

Сын: Зайцев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Зайцев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Сын: Зайцев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович

Макарово, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Григорий Иванович

Смерть
04.03.1877 ст.
Макарово, Подольск, Московская область
Умерла в 50 лет от простуды