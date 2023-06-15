Зайцева Ксения Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти04.03.1877 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Зайцев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Зайцев Егор (Георгий) Григорьевич
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1855 ст.
Сын: Зайцев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
1868 ст.
Сын: Зайцев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Зайцев Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.03.1877 ст.
Умерла в 50 лет от простуды