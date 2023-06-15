Зайцева Ксения (Аксинья) Стефановна (Степановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцева Ксения (Аксинья) Стефановна (Степановна)

Зайцева Ксения (Аксинья) Стефановна (Степановна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Зайцев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Зайцева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Зайцева Агриппина Ивановна

Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зайцев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич

Смерть
Неизвестно