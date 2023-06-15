Зайцева Ксения (Аксинья) Стефановна (Степановна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич
Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Зайцева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Зайцева Агриппина Ивановна
Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зайцев Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зайцев Иван Ильич
Смерть
Неизвестно