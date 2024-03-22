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Зайцев Дмитрий Иванович

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Место рождения

Макарово, Подольск, Московская область

Дата рождения

10.10.1889

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1889

Отец: Зайцев Иван Григорьевич

Мать: Зайцева Ирина Семеновна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1922

Дочь: Зайцева Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Зайцев Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
29.12.1925

Сын: Зайцев Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
29.05.1928

Дочь: Голичева Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Макарово, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
?.11.1929

Сын: Зайцев Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Макарово, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Мария Алексеевна

Смерть
1943
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