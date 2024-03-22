Зайцев Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения10.10.1889
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1889
Отец: Зайцев Иван Григорьевич
Мать: Зайцева Ирина Семеновна
Рождение ребёнка
09.01.1922
Дочь: Зайцева Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Зайцев Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
29.12.1925
Сын: Зайцев Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
29.05.1928
Дочь: Голичева Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
?.11.1929
Сын: Зайцев Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зайцева Мария Алексеевна
Смерть
1943