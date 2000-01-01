Мухаметзян Бикмурзин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Бикмурза Саитгафаров
Мать: Рахима
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Фатыма
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мяхмубя Мухаметзянова
Мать ребёнка: Фатыма
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мустафа Мухаметзянов
Мать ребёнка: Фатыма
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Фятихя Мухаметзянова
Мать ребёнка: Фатыма