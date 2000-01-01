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Мухаметзян Бикмурзин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Бикмурза Саитгафаров

Мать: Рахима

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мухаметьша Мухаметзянов

Мать ребёнка: Фатыма

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мяхмубя Мухаметзянова

Мать ребёнка: Фатыма

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мустафа Мухаметзянов

Мать ребёнка: Фатыма

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Фятихя Мухаметзянова

Мать ребёнка: Фатыма

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