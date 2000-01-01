Мухаметьша Мухаметзянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухаметьша Мухаметзянов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Мухаметзян Бикмурзин

Мать: Фатыма

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