Фатыма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Мухаметзян Бикмурзин
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мяхмубя Мухаметзянова
Отец ребёнка: Мухаметзян Бикмурзин
Рождение ребёнка
1854
Сын: Мустафа Мухаметзянов
Отец ребёнка: Мухаметзян Бикмурзин
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Фятихя Мухаметзянова
Отец ребёнка: Мухаметзян Бикмурзин