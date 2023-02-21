Фатыма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатыма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Мухаметьша Мухаметзянов

Отец ребёнка: Мухаметзян Бикмурзин

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мяхмубя Мухаметзянова

Отец ребёнка: Мухаметзян Бикмурзин

Рождение ребёнка
1854

Сын: Мустафа Мухаметзянов

Отец ребёнка: Мухаметзян Бикмурзин

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Фятихя Мухаметзянова

Отец ребёнка: Мухаметзян Бикмурзин

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