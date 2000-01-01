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Мустафа Мухаметзянов
Мустафа Мухаметзянов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1854
Пол
Мужской
Отец
Мухаметзян Бикмурзин
1822 г.р.
Мать
Фатыма
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец:
Мухаметзян Бикмурзин
Мать:
Фатыма
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