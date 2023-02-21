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Фятихя Мухаметзянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Мухаметзян Бикмурзин

Мать: Фатыма