Бикмурза Саитгафаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикмурза Саитгафаров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

04.01.1840

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Саитгафар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Бикмухамет Бикмурзин

Мать ребёнка: Рахима

Рождение ребёнка
1822

Сын: Мухаметзян Бикмурзин

Мать ребёнка: Рахима

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Саида Бикмурзина

Мать ребёнка: Рахима

Рождение ребёнка
28.09.1834

Сын: Абдулвали Бикмурзин

Мать ребёнка: Рахима

Смерть
04.01.1840
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