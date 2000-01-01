Бикмурза Саитгафаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смерти04.01.1840
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Саитгафар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Бикмухамет Бикмурзин
Мать ребёнка: Рахима
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мухаметзян Бикмурзин
Мать ребёнка: Рахима
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Саида Бикмурзина
Мать ребёнка: Рахима
Рождение ребёнка
28.09.1834
Сын: Абдулвали Бикмурзин
Мать ребёнка: Рахима
Смерть
04.01.1840