Саитгафар Янбаков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1725
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Янбак Васильев
Мать: Зюйха Бухмухаметова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульбану Нуренеева
Смерть
1725
Рождение ребёнка
1758
Сын: Саитгафаров Амин
Мать ребёнка: Гульбану Нуренеева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Бикмурза Саитгафаров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: не указана