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Саитгафар Янбаков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1725

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Янбак Васильев

Мать: Зюйха Бухмухаметова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульбану Нуренеева

Смерть
1725
Рождение ребёнка
1758

Сын: Саитгафаров Амин

Мать ребёнка: Гульбану Нуренеева

Рождение ребёнка
1785

Сын: Бикмурза Саитгафаров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Абдулмазит Саитгафаров

Мать ребёнка: не указана

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