Бикмухамет Бикмурзин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Бикмурза Саитгафаров
Мать: Рахима
Бракосочетание
17.10.1836
Жена: Таифа Фейзуллина
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Таифа Фейзуллина
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Таифа Фейзуллина
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Таифа Фейзуллина
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Таифа Фейзуллина
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Таифа Фейзуллина
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Махмубизян Бикмухаметова
Мать ребёнка: Таифа Фейзуллина