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Бикмухамет Бикмурзин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Бикмурза Саитгафаров

Мать: Рахима

Бракосочетание
17.10.1836

Жена: Таифа Фейзуллина

Рождение ребёнка
1840

Сын: Абдулгалей Бикмухаметов

Мать ребёнка: Таифа Фейзуллина

Рождение ребёнка
1842

Сын: Абдулсабит Бикмухаметов

Мать ребёнка: Таифа Фейзуллина

Рождение ребёнка
1844

Сын: Сулейман Бикмухаметов

Мать ребёнка: Таифа Фейзуллина

Рождение ребёнка
1846

Сын: Салахутдин Бикмухаметов

Мать ребёнка: Таифа Фейзуллина

Рождение ребёнка
1850

Сын: Айнетдин Бикмухаметов

Мать ребёнка: Таифа Фейзуллина

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Махмубизян Бикмухаметова

Мать ребёнка: Таифа Фейзуллина

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