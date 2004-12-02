Новик Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.11.1935
Дата смерти02.12.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
13.11.1935
Отец: Новик Михаил Александрович
Мать: Новик Мария Яковлевна
Образование
25.06.1955
Бабчин, Речицкий уезд, Минская губерния
Средняя школа № 3
Образование
С 1961 по 20.01.1967
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Целиноградский сельскохозяйственный институт. Учёный агроном-экономист.
Бракосочетание
17.02.1962
Жена: Новик Галина Даниловна
Кырыккудык, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
23.09.1962
Дочь: Новик Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Новик Галина Даниловна
Белое, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.06.1967
Дочь: Новик Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Новик Галина Даниловна
Антоновка, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
02.12.2004