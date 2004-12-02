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Новик Михаил Михайлович

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Место рождения

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область

Дата рождения

13.11.1935

Дата смерти

02.12.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1935

Отец: Новик Михаил Александрович

Мать: Новик Мария Яковлевна

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Образование
25.06.1955
Бабчин, Речицкий уезд, Минская губерния
Средняя школа № 3
Образование
С 1961 по 20.01.1967
Астана, Акмолинский уезд, Акмолинская область
Целиноградский сельскохозяйственный институт. Учёный агроном-экономист.
Бракосочетание
17.02.1962

Жена: Новик Галина Даниловна

Кырыккудык, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
23.09.1962

Дочь: Новик Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Новик Галина Даниловна

Белое, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.06.1967

Дочь: Новик Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Новик Галина Даниловна

Антоновка, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Смерть
02.12.2004
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