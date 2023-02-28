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Новик Михаил Александрович

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Место рождения

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область

Дата рождения

Около 1905

Дата смерти

Около ?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
Около 20.08.1935

Дочь: Куракина Галина Михайловна

Мать ребёнка: Новик Мария Яковлевна

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.11.1935

Сын: Новик Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Новик Мария Яковлевна

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.04.1939

Сын: Новик Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Новик Мария Яковлевна

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.09.1941

Дочь: Коваль Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Новик Мария Яковлевна

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новик Мария Яковлевна

Смерть
Около ?.12.1941
Пропал бесвести.
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