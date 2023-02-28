Новик Михаил Александрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1905
Дата смертиОколо ?.12.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 20.08.1935
Дочь: Куракина Галина Михайловна
Мать ребёнка: Новик Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
13.11.1935
Мать ребёнка: Новик Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
15.04.1939
Сын: Новик Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Новик Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
15.09.1941
Дочь: Коваль Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Новик Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новик Мария Яковлевна
Смерть
Около ?.12.1941
Пропал бесвести.