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Новик Мария Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 20.08.1935

Дочь: Куракина Галина Михайловна

Отец ребёнка: Новик Михаил Александрович

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
13.11.1935

Сын: Новик Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Новик Михаил Александрович

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Бракосочетание
До 1935

Муж: Новик Михаил Александрович

Рождение ребёнка
15.04.1939

Сын: Новик Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Новик Михаил Александрович

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
15.09.1941

Дочь: Коваль Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Новик Михаил Александрович

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Смерть
1978
Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
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