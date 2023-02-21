Новик Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 20.08.1935
Дочь: Куракина Галина Михайловна
Отец ребёнка: Новик Михаил Александрович
Рождение ребёнка
13.11.1935
Отец ребёнка: Новик Михаил Александрович
Бракосочетание
До 1935
Рождение ребёнка
15.04.1939
Сын: Новик Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Новик Михаил Александрович
Рождение ребёнка
15.09.1941
Дочь: Коваль Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Новик Михаил Александрович
Смерть
1978