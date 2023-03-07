Коваль (Новик) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль (Новик) Надежда Михайловна

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Место рождения

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область

Дата рождения

15.09.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1941

Отец: Новик Михаил Александрович

Мать: Новик Мария Яковлевна

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
08.04.1965

Сын: Коваль Михаил Анатольевич

Отец ребёнка: Коваль Анатолий Антонович

Рождение ребёнка
09.05.1970

Дочь: Великоборец Майя Анатольевна

Отец ребёнка: Коваль Анатолий Антонович

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коваль Анатолий Антонович

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