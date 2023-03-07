Коваль (Новик) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения15.09.1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1941
Отец: Новик Михаил Александрович
Мать: Новик Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
08.04.1965
Сын: Коваль Михаил Анатольевич
Отец ребёнка: Коваль Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
09.05.1970
Дочь: Великоборец Майя Анатольевна
Отец ребёнка: Коваль Анатолий Антонович
Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно