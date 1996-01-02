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Коваль Анатолий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1941

Дата смерти

02.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваль (Новик) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
08.04.1965

Сын: Коваль Михаил Анатольевич

Мать ребёнка: Коваль (Новик) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
09.05.1970

Дочь: Великоборец (Коваль) Майя Анатольевна

Мать ребёнка: Коваль (Новик) Надежда Михайловна

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Смерть
02.01.1996

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