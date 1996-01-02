Коваль Анатолий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1941
Дата смерти02.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1965
Сын: Коваль Михаил Анатольевич
Мать ребёнка: Коваль (Новик) Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
09.05.1970
Дочь: Великоборец (Коваль) Майя Анатольевна
Мать ребёнка: Коваль (Новик) Надежда Михайловна
Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Смерть
02.01.1996