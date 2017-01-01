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Новик Валентин Михайлович

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Место рождения

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область

Дата рождения

15.04.1939

Дата смерти

01.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1939

Отец: Новик Михаил Александрович

Мать: Новик Мария Яковлевна

Рудаков, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
25.12.1967

Сын: Новик Сергей Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1969

Дочь: Шабуневич Марина Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Горки, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
24.03.1973

Сын: Новик Вадим Валентинович

Мать ребёнка: не указана

Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Смерть
01.01.2017
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