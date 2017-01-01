Новик Валентин Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.04.1939
Дата смерти01.01.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1939
Отец: Новик Михаил Александрович
Мать: Новик Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
25.12.1967
Сын: Новик Сергей Валентинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1969
Дочь: Шабуневич Марина Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Горки, Горецкий район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
24.03.1973
Мать ребёнка: не указана
Хойники, Хойникский район, Гомельская область
Смерть
01.01.2017