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Новик Татьяна Михайловна

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Место рождения

Казахская ССР, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, Белое

Дата рождения

23.09.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1962

Отец: Новик Михаил Михайлович

Мать: Новик Галина Даниловна

Казахская ССР, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, Белое
Рождение ребёнка
30.07.1997

Дочь: Апряткина Валерия Евгеньевна

Отец ребёнка: Апряткин Евгений Николаевич

Аксу, Павлодарская область, Казахстан
Бракосочетание
27.12.2003

Муж: Апряткин Евгений Николаевич

Аксу, Павлодарская область, Казахстан
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