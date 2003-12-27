Новик Татьяна Михайловна
Место рожденияКазахская ССР, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, Белое
Дата рождения23.09.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
23.09.1962
Отец: Новик Михаил Михайлович
Мать: Новик Галина Даниловна
Казахская ССР, Северо-Казахстанская область, Мамлютский район, Белое
Рождение ребёнка
30.07.1997
Дочь: Апряткина Валерия Евгеньевна
Отец ребёнка: Апряткин Евгений Николаевич
Аксу, Павлодарская область, Казахстан
Бракосочетание
27.12.2003
Аксу, Павлодарская область, Казахстан