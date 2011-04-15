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Новик (Новикова) Галина Даниловна

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Место рождения

Белое, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

21.07.1941

Дата смерти

15.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1941

Отец: Новиков Данил Андреевич

Мать: Новикова Любовь Владимировна

Белое, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Образование
С 01.09.1948 по 20.06.1958
Белое, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Беловская средняя школа
Образование
С 1958 по 28.03.1960
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Петропавловский бухгалтерский техникум Комитета высшего и среднего специального образования Совета Министров Казахской ССР. Бухгалтер.
Бракосочетание
17.02.1962

Муж: Новик Михаил Михайлович

Кырыккудык, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
23.09.1962

Дочь: Новик Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Новик Михаил Михайлович

Белое, Мамлютский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.06.1967

Дочь: Новик Ирина Михайловна

Отец ребёнка: Новик Михаил Михайлович

Антоновка, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Награда
11.06.1987
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Медаль "Ветеран труда"
Смерть
15.04.2011
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