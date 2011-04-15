Новик (Новикова) Галина Даниловна
Место рождения
Дата рождения21.07.1941
Дата смерти15.04.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1941
Образование
С 01.09.1948 по 20.06.1958
Беловская средняя школа
Образование
С 1958 по 28.03.1960
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Петропавловский бухгалтерский техникум Комитета высшего и среднего специального образования Совета Министров Казахской ССР. Бухгалтер.
Бракосочетание
17.02.1962
Кырыккудык, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
23.09.1962
Дочь: Новик Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Новик Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
02.06.1967
Дочь: Новик Ирина Михайловна
Отец ребёнка: Новик Михаил Михайлович
Антоновка, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Награда
11.06.1987
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Медаль "Ветеран труда"
Смерть
15.04.2011