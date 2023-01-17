Новик Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.06.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.06.1967
Отец: Новик Михаил Михайлович
Мать: Новик Галина Даниловна
Образование
С 1984 по 28.06.1986
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Павлодарский политехнический техникум. Бухгалтер.
Рождение ребёнка
17.06.1998
Отец ребёнка: не указан
Образование
С 2000 по 06.06.2003
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Экибастузский инженерно-технический институт имени академика Сатпаева. Экономист-менеджер.
Бракосочетание
02.07.2012
Муж: Кокин Егор Иванович