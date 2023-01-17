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Новик Ирина Михайловна

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Место рождения

Антоновка, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

02.06.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1967

Отец: Новик Михаил Михайлович

Мать: Новик Галина Даниловна

Антоновка, Айыртауский район, Северо-Казахстанская область
Образование
С 1984 по 28.06.1986
Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Павлодарский политехнический техникум. Бухгалтер.
Рождение ребёнка
17.06.1998

Сын: Новик Михаил Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Образование
С 2000 по 06.06.2003
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Экибастузский инженерно-технический институт имени академика Сатпаева. Экономист-менеджер.
Бракосочетание
02.07.2012

Муж: Кокин Егор Иванович

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