Новик Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новик Михаил Михайлович

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Место рождения

Аксу

Дата рождения

17.06.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1967 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1998

Отец: не указан

Мать: Новик Ирина Михайловна

Гражданство
25.07.2013
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Гражданство Российской Федерации
Образование
С 01.09.2016 по 25.05.2020
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Липецкий государственный технический университет, бакалавр
Образование
С 01.09.2020
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики, магистр
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