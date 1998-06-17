Новик Михаил Михайлович
Место рождения
Дата рождения17.06.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1998
Отец: не указан
Мать: Новик Ирина Михайловна
Гражданство
25.07.2013
Гражданство Российской Федерации
Образование
С 01.09.2016 по 25.05.2020
Липецкий государственный технический университет, бакалавр
Образование
С 01.09.2020
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики, магистр