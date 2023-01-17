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Кокин Егор Иванович

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Место рождения

Прага, ЧССР

Дата рождения

27.08.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1975

Отец: Кокин Иван Егорович

Мать: Силантьева Ангелина Глебовна

Прага, ЧССР
Крещение
Около ?.07.1976
Кропивницкий, Кіровоградська область
Место жительства
1981
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Переезд к новому месту службы отца.
Место жительства
1994
Образование
С 01.08.1995 по 20.05.2000
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
КазГНУ им. аль-Фараби, бакалавр истории
Образование
С 01.09.2007 по 01.07.2010
Москва, город федерального значения Москва
Московская академия экономики и права, юрист
Награда
2011
Почётный нагрудный знак "За заслуги перед городом"
Награда
2011
Юбилейный нагрудный знак "50 лет города Аксу"
Бракосочетание
02.07.2012

Жена: Новик Ирина Михайловна

Место жительства
?.01.2013
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Гражданство
25.07.2013
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Гражданство Российской Федерации
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