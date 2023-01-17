Кокин Егор Иванович
Место рожденияПрага, ЧССР
Дата рождения27.08.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1975
Отец: Кокин Иван Егорович
Прага, ЧССР
Крещение
Около ?.07.1976
Кропивницкий, Кіровоградська область
Место жительства
1981
Переезд к новому месту службы отца.
Место жительства
1994
Образование
С 01.08.1995 по 20.05.2000
КазГНУ им. аль-Фараби, бакалавр истории
Образование
С 01.09.2007 по 01.07.2010
Москва, город федерального значения Москва
Московская академия экономики и права, юрист
Награда
2011
Почётный нагрудный знак "За заслуги перед городом"
Награда
2011
Юбилейный нагрудный знак "50 лет города Аксу"
Бракосочетание
02.07.2012
Жена: Новик Ирина Михайловна
Место жительства
?.01.2013
Гражданство
25.07.2013
Гражданство Российской Федерации