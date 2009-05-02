Кокин Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения02.11.1940
Дата смерти02.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1940
Отец: Кокин Егор Иванович
Мать: Кокина Наталья Фёдоровна
Военная служба
С 16.10.1959 по 07.09.1987
Кадровый военный. Проходил службу в качестве солдата, курсанта, офицера. Майор в отставке.
Образование
С 1961 по 30.06.1964
Московское пограничное военное училище КГБ при Совете Министров СССР
Бракосочетание
29.12.1965
Потсдам, ГДР
Награда
03.03.1966
Юбилейная медаль "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Рождение ребёнка
10.10.1966
Сын: Кокин Борис Иванович
Мать ребёнка: Силантьева Ангелина Глебовна
Потсдам, ГДР
Награда
20.02.1968
Медаль "50 лет вооружённых сил СССР"
Образование
С 1969 по 12.06.1978
Всесоюзный заочный электро-технический институт связи
Награда
20.04.1970
Юбилейная медаль "За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина"
Рождение ребёнка
27.08.1975
Сын: Кокин Егор Иванович
Мать ребёнка: Силантьева Ангелина Глебовна
Прага, ЧССР
Награда
25.09.1978
Медаль "60 лет вооружённых сил СССР"
Военная служба
С 20.03.1983 по 10.08.1985
Проходил службу в составе Советских войск на территории Демократической Республики Афганистан
Получение воинского звания/чина
24.05.1984
Майор. Приказ КГБ № 63 от 24.05.1984
Награда
20.12.1984
Медаль "Ветеран вооружённых сил СССР"
Награда
23.02.1988
Медаль "70 лет вооружённых сил СССР"
Развод
17.03.1988
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Награда
22.05.1989
Медаль "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа"
Бракосочетание
Около 1990
Жена: Кокина Галина Михайловна
Смерть
02.05.2009