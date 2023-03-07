Кокин Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения15.04.1910
Дата смерти22.06.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1910
Бракосочетание
02.11.1933
Жена: Кокина Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
02.11.1940
Сын: Кокин Иван Егорович
Мать ребёнка: Кокина Наталья Фёдоровна
Военная служба
С 15.11.1941 по 15.09.1945
Участник Великой Отечественной войны.
Ранение
23.06.1942
Тяжело ранен в область таза
Военная награда
04.02.1945
Орден Славы 3 степени
Ранение
17.02.1945
Легко ранен в левый бок
Военная награда
20.05.1945
Медаль "За отвагу"
Рождение ребёнка
21.10.1946
Мать ребёнка: Кокина Наталья Фёдоровна
Награда
08.02.1947
Медаль "За Победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Смерть
22.06.1972