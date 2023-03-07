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Кокин Егор Иванович

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Место рождения

Раменье нижнее, Устюжский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

15.04.1910

Дата смерти

22.06.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1910

Отец: Кокин Иван Алексеевич

Мать: Кокина Манефа (Марфа) Николаевна

Раменье нижнее, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
02.11.1933

Жена: Кокина Наталья Фёдоровна

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.11.1940

Сын: Кокин Иван Егорович

Мать ребёнка: Кокина Наталья Фёдоровна

Раменье нижнее, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Военная служба
С 15.11.1941 по 15.09.1945
Участник Великой Отечественной войны.
Ранение
23.06.1942
Тяжело ранен в область таза
Военная награда
04.02.1945
Орден Славы 3 степени
Ранение
17.02.1945
Легко ранен в левый бок
Военная награда
20.05.1945
Медаль "За отвагу"
Рождение ребёнка
21.10.1946

Сын: Кокин Зосима Егорович

Мать ребёнка: Кокина Наталья Фёдоровна

Награда
08.02.1947
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Медаль "За Победу на Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Смерть
22.06.1972
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
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