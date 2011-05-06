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Кокин Зосима Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1946

Дата смерти

06.05.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1946

Отец: Кокин Егор Иванович

Мать: Кокина Наталья Фёдоровна

Рождение ребёнка
17.05.1973

Сын: Кокин Георгий Зосимович

Мать ребёнка: Кокина Анна Давыдовна

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.10.1976

Сын: Кокин Владимир Зосимович

Мать ребёнка: Кокина Анна Давыдовна

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.06.1990

Дочь: Кокина Мария Зосимовна

Мать ребёнка: Кокина Анна Давыдовна

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокина Анна Давыдовна

Смерть
06.05.2011
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
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