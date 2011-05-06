Кокин Зосима Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1946
Дата смерти06.05.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1946
Отец: Кокин Егор Иванович
Мать: Кокина Наталья Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.05.1973
Мать ребёнка: Кокина Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
03.10.1976
Мать ребёнка: Кокина Анна Давыдовна
Рождение ребёнка
05.06.1990
Дочь: Кокина Мария Зосимовна
Мать ребёнка: Кокина Анна Давыдовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокина Анна Давыдовна
Смерть
06.05.2011