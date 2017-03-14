Кокин Владимир Зосимович
Место рождения
Дата рождения03.10.1976
Дата смерти14.03.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1976
Отец: Кокин Зосима Егорович
Мать: Кокина Анна Давыдовна
Бракосочетание
Около 1993
Жена: Кокина Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
18.08.1995
Сын: Кокин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Кокина Ирина Алексеевна
Рождение ребёнка
17.03.1997
Дочь: Копосова Алёна Владимировна
Мать ребёнка: Кокина Ирина Алексеевна
Смерть
14.03.2017