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Кокин Владимир Зосимович

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Место рождения

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

03.10.1976

Дата смерти

14.03.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1976

Отец: Кокин Зосима Егорович

Мать: Кокина Анна Давыдовна

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Около 1993

Жена: Кокина Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
18.08.1995

Сын: Кокин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Кокина Ирина Алексеевна

Рождение ребёнка
17.03.1997

Дочь: Копосова Алёна Владимировна

Мать ребёнка: Кокина Ирина Алексеевна

Смерть
14.03.2017
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
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