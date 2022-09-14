Кокина (Герлиц) Анна Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокина (Герлиц) Анна Давыдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.08.1952

Дата смерти

14.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1952

Отец: Герлиц Давыд Константинович

Мать: Герлиц Нина Константиновна

Рождение ребёнка
17.05.1973

Сын: Кокин Георгий Зосимович

Отец ребёнка: Кокин Зосима Егорович

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
03.10.1976

Сын: Кокин Владимир Зосимович

Отец ребёнка: Кокин Зосима Егорович

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.06.1990

Дочь: Кокина Мария Зосимовна

Отец ребёнка: Кокин Зосима Егорович

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокин Зосима Егорович

Смерть
14.09.2022
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
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