Кокина (Герлиц) Анна Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.08.1952
Дата смерти14.09.2022
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.1952
Рождение ребёнка
17.05.1973
Отец ребёнка: Кокин Зосима Егорович
Рождение ребёнка
03.10.1976
Отец ребёнка: Кокин Зосима Егорович
Рождение ребёнка
05.06.1990
Дочь: Кокина Мария Зосимовна
Отец ребёнка: Кокин Зосима Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.09.2022