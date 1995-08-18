Кокина (Храпина) Ирина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1993
Рождение ребёнка
18.08.1995
Сын: Кокин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Кокин Владимир Зосимович
Рождение ребёнка
17.03.1997
Дочь: Копосова Алёна Владимировна
Отец ребёнка: Кокин Владимир Зосимович