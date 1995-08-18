Кокина (Храпина) Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокина (Храпина) Ирина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1993

Муж: Кокин Владимир Зосимович

Рождение ребёнка
18.08.1995

Сын: Кокин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Кокин Владимир Зосимович

Рождение ребёнка
17.03.1997

Дочь: Копосова Алёна Владимировна

Отец ребёнка: Кокин Владимир Зосимович

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