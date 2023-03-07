Кокина (Дорофеева) Наталья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокина (Дорофеева) Наталья Фёдоровна

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Место рождения

Раменье верхнее, Устюжский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

01.09.1908

Дата смерти

16.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1908

Отец: Дорофеев Фёдор Михайлович

Мать: Дорофеева Авдотья

Раменье верхнее, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
02.11.1933

Муж: Кокин Егор Иванович

Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
02.11.1940

Сын: Кокин Иван Егорович

Отец ребёнка: Кокин Егор Иванович

Раменье нижнее, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1946

Сын: Кокин Зосима Егорович

Отец ребёнка: Кокин Егор Иванович

Награда
16.05.1947
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Смерть
16.02.1987
Лальск, Лузский муниципальный район, Кировская область
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