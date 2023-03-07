Кокина (Дорофеева) Наталья Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения01.09.1908
Дата смерти16.02.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1908
Отец: Дорофеев Фёдор Михайлович
Мать: Дорофеева Авдотья
Бракосочетание
02.11.1933
Муж: Кокин Егор Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1940
Сын: Кокин Иван Егорович
Отец ребёнка: Кокин Егор Иванович
Раменье нижнее, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
21.10.1946
Отец ребёнка: Кокин Егор Иванович
Награда
16.05.1947
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Смерть
16.02.1987