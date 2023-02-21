Дорофеев Фёдор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофеев Фёдор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорофеев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1908

Дочь: Кокина Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Дорофеева Авдотья

Раменье верхнее, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пешкова Анисья Фёдоровна

Мать ребёнка: Дорофеева Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобчихина Евгения Фёдоровна

Мать ребёнка: Дорофеева Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорофеева Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Дорофеева Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дорофеев Харитон Фёдорович

Мать ребёнка: Дорофеева Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горячевская Любовь Фёдоровна

Мать ребёнка: Дорофеева Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорофеева Юлия Фёдоровна

Мать ребёнка: Дорофеева Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Настасья Фёдоровна

Мать ребёнка: Дорофеева Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дорофеева Авдотья

Смерть
Неизвестно
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