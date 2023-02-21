Дорофеев Фёдор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорофеев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1908
Дочь: Кокина Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Дорофеева Авдотья
Раменье верхнее, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пешкова Анисья Фёдоровна
Мать ребёнка: Дорофеева Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобчихина Евгения Фёдоровна
Мать ребёнка: Дорофеева Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорофеева Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Дорофеева Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дорофеев Харитон Фёдорович
Мать ребёнка: Дорофеева Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горячевская Любовь Фёдоровна
Мать ребёнка: Дорофеева Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорофеева Юлия Фёдоровна
Мать ребёнка: Дорофеева Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Настасья Фёдоровна
Мать ребёнка: Дорофеева Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дорофеева Авдотья
Смерть
Неизвестно