Пешкова (Дорофеева) Анисья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пешкова (Дорофеева) Анисья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорофеев Фёдор Михайлович

Мать: Дорофеева Авдотья

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Пешков Николай Иванович

Отец ребёнка: Пешков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Пешков Василий Иванович

Отец ребёнка: Пешков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Пешкова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Пешков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Пешков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Валентин Иванович

Отец ребёнка: Пешков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пешков Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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