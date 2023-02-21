Пешкова (Дорофеева) Анисья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорофеев Фёдор Михайлович
Мать: Дорофеева Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1919
Отец ребёнка: Пешков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1934
Отец ребёнка: Пешков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Пешкова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Пешков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Пешков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пешков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пешков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно