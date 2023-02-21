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Пешкова Зинаида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1935

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935

Отец: Пешков Иван Иванович

Мать: Пешкова Анисья Фёдоровна

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