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Пешкова Зинаида Ивановна
Пешкова Зинаида Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1935
Пол
Женский
Отец
Пешков Иван Иванович
Мать
Пешкова (Дорофеева) Анисья Фёдоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1935
Отец:
Пешков Иван Иванович
Мать:
Пешкова Анисья Фёдоровна
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