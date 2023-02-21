Пешков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1919
Мать ребёнка: Пешкова Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1934
Мать ребёнка: Пешкова Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Пешкова Зинаида Ивановна
Мать ребёнка: Пешкова Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пешкова Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Пешкова Анисья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пешкова Анисья Фёдоровна