Пешков Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПешков Иван Иванович

Пешков Иван Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1919

Сын: Пешков Николай Иванович

Мать ребёнка: Пешкова Анисья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1934

Сын: Пешков Василий Иванович

Мать ребёнка: Пешкова Анисья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Пешкова Зинаида Ивановна

Мать ребёнка: Пешкова Анисья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пешков Валентин Иванович

Мать ребёнка: Пешкова Анисья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Пешкова Анисья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пешкова Анисья Фёдоровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close