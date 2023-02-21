Калинина (Дорофеева) Настасья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дорофеев Фёдор Михайлович
Мать: Дорофеева Авдотья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калинин Нифонт Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Александр Нифонтович
Отец ребёнка: Калинин Нифонт Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Нина Нифонтовна
Отец ребёнка: Калинин Нифонт Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Галина Нифонтовна
Отец ребёнка: Калинин Нифонт Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Валентина Нифонотовна
Отец ребёнка: Калинин Нифонт Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Любовь Нифонтовна
Отец ребёнка: Калинин Нифонт Тихонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно