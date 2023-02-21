Калинина (Дорофеева) Настасья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Дорофеева) Настасья Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дорофеев Фёдор Михайлович

Мать: Дорофеева Авдотья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Юрий Нифонтович

Отец ребёнка: Калинин Нифонт Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Александр Нифонтович

Отец ребёнка: Калинин Нифонт Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Нина Нифонтовна

Отец ребёнка: Калинин Нифонт Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Галина Нифонтовна

Отец ребёнка: Калинин Нифонт Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Валентина Нифонотовна

Отец ребёнка: Калинин Нифонт Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Любовь Нифонтовна

Отец ребёнка: Калинин Нифонт Тихонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Нифонт Тихонович

Смерть
Неизвестно
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