Калинин Нифонт Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калинина Настасья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Александр Нифонтович
Мать ребёнка: Калинина Настасья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Нина Нифонтовна
Мать ребёнка: Калинина Настасья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Галина Нифонтовна
Мать ребёнка: Калинина Настасья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Валентина Нифонотовна
Мать ребёнка: Калинина Настасья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калинина Любовь Нифонтовна
Мать ребёнка: Калинина Настасья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно