Калинин Нифонт Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Нифонт Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Юрий Нифонтович

Мать ребёнка: Калинина Настасья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Александр Нифонтович

Мать ребёнка: Калинина Настасья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Нина Нифонтовна

Мать ребёнка: Калинина Настасья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Галина Нифонтовна

Мать ребёнка: Калинина Настасья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Валентина Нифонотовна

Мать ребёнка: Калинина Настасья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калинина Любовь Нифонтовна

Мать ребёнка: Калинина Настасья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина Настасья Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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